Gummersbach verpasst Sieg in Göppingen

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell. Die Gäste ließen sich auch von der Roten Karte gegen Stepan Zeman (25. Minute) nicht aus dem Konzept bringen. Mit einer Ein-Tore-Führung gingen die Gäste in die Halbzeitpause.

VfL mehr als 13 Minuten lang ohne Gegentreffer

In der zweiten Halbzeit erwischte Göppingen den besseren Start, erarbeitete sich eine 17:15-Führung. Doch in der Folge machte Gummersbach die eigene Abwehr dicht, ließen mehr als 13 Minuten lang keinen Gegentreffer zu und holten dabei eine 20:17-Führung heraus. Dabei profitierten die Gäste aber auch von zwei Zwei-Minuten-Strafen gegen Göppingens Victor Klöve.

In der hart umkämpften Schlussphase agierte Gummersbach zumeist nervenstark. In der 56. Minute gerieten die Gäste aber nach Zeitstrafen gegen Tilen Kodrin und Ellidi Snaer Vidarsson in eine doppelte Unterzahl. Der Vorsprung des VfL schrumpfte von 23:20 auf 23:22 (57.).

Blaue Karte gegen Göppingens Sunnefeldt

Gummersbach traf in einfacher Unterzahl durch Ole Pregler zum 24:22 (58.). Pregler wurde bei der Aktion im Unterleib getroffen, Gegenspieler Oskar Sunnefeldt sah dafür sogar die Blaue Karte.

Im Gegenangriff bekam Göppingen einen Siebenmeter zugesprochen, den Marcel Schiller verwandelte (58.), wenig später glichen die Gastgeber zum 24:24 aus (60.). Gummersbachs Vidarsson versuchte direkt, mit einem Distanzwurf das leere Tor zu treffen - dieser Versuch misslang, sodass Göppingen noch einmal angreifen konnte. Klöves Wurf aus dem Rückraum flog aber über das Gummersbach Tor.

Es blieb somit beim Remis in der Partie des sechsten Bundesliga-Spieltags. Nach dem Unentschieden sind die Oberbergischen Tabellenneunter, Göppingen belegt den 15. Platz.

Gummersbach nun in der European League gefordert