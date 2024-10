TBV Lemgo Lippe feiert klaren Sieg in Bietigheim

Möstl wieder stark, Defensive steht

Der TBV trat von Beginn an konzentriert auf und leistete sich im Gegensatz zu den Hausherren kaum Fehler. Die Bietigheimer Abschlussschwäche konnten die Gäste zu einer frühen Zwei-Tore-Führung nutzen (2:4/7.). Die TBV-Abwehr und der starke Torhüter Constantin Möstl ließen auch danach kaum Gegentreffer zu, wodurch die Lipperländer ihren Vorsprung ausbauen konnten (5:10/19.).

Bis zur Pause konnten die Gastgeber den Rückstand zwischendurch auf drei Tore verkürzen, bevor Janres Faust und Niels Versteijnen den alten Abstand wiederherstellen konnten (11:16/30.). Möstl hatte zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Parade auf dem Konto.

Frühe Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel überzeugte der TBV vor allem defensiv und bestimmte weiter das Spielgeschehen. Nach zehn Minuten lag Lemgo mit sechs Toren vorne (14:20). Auch in der Folgezeit verteidigten die Gäste ihren Vorsprung souverän, auch weil Möstl weiter Parade um Parade sammelte.

In der Schlussphase der Partie konnte Lemgo die Führung zwischeneitlich sogar noch weiter ausbauen und am Ende einen nie gefährdeteten Auswärtssieg einfahren. Bester Torschütze der Partie war Lemgos Tim Suton mit sechs Treffern. TBV-Schlussmann Möstl hatte am Ende zwölf Paraden verbucht.

Heimspiel gegen Stuttgart

Für Lemgo geht es erst in zehn Tagen weiter, dann mit einem Heimspiel gegen den TVB Stuttgart (20.10.2024/16.30 Uhr).