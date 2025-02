Die Oberbergischen verloren das Bundesliga-Spiel in Flensburg am Samstagabend mit 30:35 (14:16). Vier Tage zuvor hatte Gummersbach schon das Duell in der European League verloren, vor heimischer Kulisse endete das Europapokal-Duell 31:36.

Gummersbach startete am Samstag besser in das Spiel in Flensburg: VfL-Spieler Julian Köster traf in der elften Spielminute zur 7:5-Gästeführung. Es entwickelte sich ein weitgehend ausgeglichenes Duell. In der Schlussphase der ersten Halbzeit erarbeiteten sich dann die Gastgeber leichte Vorteile.