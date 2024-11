European League: VfL Gummersbach sichert sich Gruppensieg

Der VfL brauchte ein wenig, um ins Spiel zu kommen und lag schnell mit 0.2 hinten. Als es dann aber lief, leif es auch richtig. Julian Köster schloss einen 5:0-Lauf der Gummersbacher mit dem Treffer zum 5:2 ab. Von da an war es eine ausgeglichene Partie, in der der VfL den Drei-Tore-Vorsprung lange hielt. Nach rund 20 Minuten verließ die Gummersbacher allerdings ein wenig das Wurfglück, dazu schlichen sich mehr technische Fehler ein. Sävehof nutzte das in Person von Magnus Persson, der mit zwei Toren in Folge die Schweden wieder auf 9:10 heranbrachte.

Prostiuk trifft mit der Pausensirene

Zum Ausgleich kamen die Gastgeber aber nicht. Stattdessen drehte sich die Partie wieder. Auch dank der Paraden von Bertram Obling setzte sich Gummersbach wieder ein wenig ab. Mykola Prostiuk traf mit der Halbzeit-Sirene zum 14:10-Pausenstand für den VfL.