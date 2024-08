Jonas Urbig etwa patzte in seinem ersten Spiel als Kölns Nummer eins, der 20-Jährige ermöglichte Ransford-Yeboah Königsdörffer mit seinem Patzer den ersten Treffer in der 6. Minute der neuen Zweitligasaison. Danach wurde es schwer für die Gastgeber. Königsdörffer (35.) legte nach, Köln konnte durch Linton Maina per Kopf nach 78 Minuten nur noch verkürzen.

Struber gibt Torwart Urbig Rückendeckung

Er habe "vollstes Vertrauen" in den erst 20-jährigen Urbig, sagte Struber. Neben Abwehrchef Timo Hübers spielte der 19-jährige Julian Pauli in der Innenverteidigung. Auch wenn bemerkenswert viele Spieler der letztjährigen Erstligamannschaft geblieben sind, führt bis zum Winter und dem Ablauf der Transfersperre kein Weg am Mix aus Jugend und Erfahrung vorbei. "Ein guter Anfang" sei es gewesen, lobte Hübers seinen jungen Nebenmann Pauli. Dass man "auch mal Lehrgeld" zahle, gehört für Struber dazu, wie er sagte.

Quelle: sid/red