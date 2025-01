Glücksgriff Gjasula

Im Anschluss gelangen Tobias Kraulich gleich zwei Kopfballtore - "diese körperliche Stärke ist eine Angriffsoption, die uns sehr gut tut" , kommentierte Koschinat.

Was neben der Kopfballstärke aber mindestens ebenso stark ins Gewicht fiel, war die Präsenz von Klaus Gjasula im zentralen defensiven Mittelfeld. Der 35-jährige Neuzugang, der das desaströse Aachen-Spiel (0:2) in der Vorwoche wegen eines Infekts verpasst hatte, war Chef im Ring im Mittelfeld. Seine Ruhe am Ball, dazu die eminent effektive Zweikampfstärke - das tat RWE extrem gut und brachte viel Ruhe und Souveränität ins Spiel.

Weitere Zugänge möglich

Der Weg hinaus aus der Abstiegszone scheint für das Team möglich. Allerdings warten extrem anspruchsvolle Aufgaben. Schon am kommenden Wochenende geht es auf die Bielefelder Alm - da wird ein ganz anderer Gegner warten, als es Hannover am Wochenende war. Danach stellt sich Tabellen-Schlusslicht Unterhaching an der Essener Hafenstraße vor. Ein Schlüsselspiel.

Gut möglich, dass Koschinat dann noch einmal anderes Personal zur Verfügung steht. RWE fahndet allem Anschein nach immer noch intensiv nach Verstärkung für den Angriff. Münsters Joel Grodowski ist im Gespräch. Der Aufstiegsheld der Preußen steht aber ausgerechnet auch bei Arminia Bielefeld dick auf dem Zettel.

Spielerverpflichtungen könnten am Geld scheitern

Und dann wäre da noch Yassine Bouchama, ebenfalls von Preußen Münster. Der bekennende RWE-Fan kommt beim Zweitligisten im Moment nicht zum Zug, sitzt teilweise noch nicht einmal auf der Bank. Bei ihm wie bei so vielen anderen potenziellen Neuverstärkungen dürfte die Finanzierung das Hauptproblem darstellen.

Fünfstellige Monatsverdienste, wie sie bei Zweitligaspielern üblich sind, kann RWE kaum stemmen. Vielleicht muss Koschinat daher auch mit dem vorhandenen Personal weiterarbeiten. Und weiterhin auf Kopfballtreffer seiner Abwehrspieler bauen.

