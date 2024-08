Podolskis vorzeitiges Abschiedsspiel in Köln ausverkauft

Alle derzeit verfügbaren Tickets seien vergriffen, teilte der 1. FC Köln mit. Lediglich wenige Business Seats seien noch verfügbar, oder man müsse auf Rückläufer, z.B. aus der Ticketbörse, hoffen.

"Es berührt mich sehr, dass so viele Fans diesen besonderen Abend gemeinsam mit mir in Müngersdorf erleben möchten. Es ist mir eine Ehre, vor voller Hütte noch einmal den Geißbock auf der Brust zu tragen" , sagte Podolski in einer Mitteilung seines Herzensvereins.

Viele Weggefährten eingeladen

Mehrere Monate vor dem womöglich letzten Pflichtspiel seiner Karriere bestreitet Podolski sein Abschiedsspiel unter dem Titel "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess". Der Fußball-Weltmeister von 2014 hat frühere Weggefährten eingeladen, unter anderem Teamkollegen aus dem Weltmeisterteam, die Trainer Jogi Löw und Hansi Flick sowie ehemalige Mannschaftskameraden aus verschiedenen Klubs.

"Der Ticketverkauf in Rekordzeit bestätigt einmal mehr die Strahlkraft, die von Lukas Podolski ausgeht. Wir freuen uns auf einen großartigen Abend mit noch größeren Emotionen" , sagte FC-Geschäftsführer Markus Rejek.

Karriereende noch offen

Der 39 Jahre alte Podolski spielt aktuell beim polnischen Club Gornik Zabrze. Ob nach der Saison 2024/25 wirklich Schluss ist, hatte der Stürmer allerdings zuletzt offengelassen. 130 Länderspiele hat Podolski für Deutschland absolviert und gilt als großer Fan-Liebling, vor allem bei seinem ehemaligen Klub 1. FC Köln. Er lief unter anderem für den FC Bayern München, für den FC Arsenal in England und für Inter Mailand in Italien auf.