"Brutale Situation": Auf Schalke läuten die Alarmglocken

Höwedes appelliert an alle Beteiligten

Auch der Ex-Schalker Benedikt Höwedes sorgt sich um seinen abstiegsbedrohten Herzensklub Schalke 04. " Wir müssen alle Alarmglocken läuten ", sagte der Ehrenspielführer der Königsblauen am Dienstag. Es sei " wichtig, dass wir in diesem Jahr erstmal die zweite Liga halten und dann natürlich kontinuierlich auch irgendwie Schritte nach vorne machen, um irgendwann auch wieder in der ersten Liga zu landen ", so Höwedes, der S04 von 2011 bis 2017 als Kapitän aufs Spielfeld geführt hatte: " Weil dieser Verein gehört in die erste Liga! "

Man könne nun " noch so viel reden, aber es muss gelebt werden von jedem Einzelnen, der hier irgendwie beteiligt ist ", sagte der 35-Jährige.

Mohr und Ouédraogo fehlen Geraerts

Bis auf den erkrankten Mittelfeldspieler Tobias Mohr und Leo Greiml standen Geraerts in dieser Woche alle Profis im Training zur Verfügung. Noch keine Option ist außerdem das 17-jährige Talent Assan Ouédraogo. " Er macht Fortschritte, aber das Spiel am Freitag kommt für ihn noch zu früh ", sagte der belgische Fußballlehrer.

Auf und neben dem Platz müssten jetzt alle an einem Strang ziehen. " In diesem Moment brauche ich die ganze Mannschaft ", betonte Geraerts. " Ob du spielst oder nicht: Ich möchte, dass du all deine Energie aufbringst, um dem Team zu helfen. Wenn wir das nicht gemeinsam machen, dann wird es schwierig. "