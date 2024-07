Teamcheck Fortuna Düsseldorf - die Bundesliga bleibt das Ziel

So lief die letzte Saison

Bis zum Relegations-Rückspiel gegen den VfL Bochum lief die Saison nahezu perfekt für die Fortuna. Nach Platz vier in der Hinrunde kassierten die Düsseldorfer am 20. Spieltag mit einem 3:4 beim SC Paderborn ihre letzte Niederlage in der Liga, anschließend blieben sie 14 Partien in Folge unbesiegt. Mit einem 3:1 in Kaiserslautern am 27. Spieltag sprang Fortuna auf Platz drei und gab diesen bis Saisonende nicht mehr her.

Nach dem klaren 3:0-Erfolg im Relegations-Hinspiel beim Bundesligisten Bochum, der auch hätte höher ausfallen können, war in Düsseldorf alles bereit für die große Aufstiegsparty. Dock im Rückspiel wirkten die Rot-Weißen wie gelähmt. Bochum holte den Rückstand auf und setzte sich schließlich im Elfmeterschießen durch - der bittere Abschluss einer guten Saison, in der Düsseldorf im DFB-Pokal erst im Halbfinale beim späteren Sieger Bayer Leverkusen ausschied.

Neuzugänge und Abgänge

Christos Tzolis mit der Torjäger-Kanone.

Der Ausnahmespieler ist weg: Christos Tzolis. Mit 22 erzielten Treffern teilte sich der der Grieche die Torjäger-Kanone mit Haris Tabakovic (Hertha) sowie Robert Glatzel (HSV) und war gemeinsam mit Glatzel auch der beste Scorer (31) der Liga. Der 22 Jahre alte Linksaußen wird wohl nicht adäquat zu ersetzen sein, bescherte der Fortuna aber viel Geld: Der Klub zog bei der Leihgabe von Norwich City für 3,5 Millionen Euro die Kaufoption und verkaufte ihn Medienberichten zufolge für 6 Millionen Euro nach Brügge weiter.