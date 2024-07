Schocks Vertrag in Stuttgart war ausgelaufen. Dort gehörte der 23-Jährige zwar zum Profi-Kader, kam aber lediglich in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Zur Dauer seines neuen Vertrages in Düsseldorf machte der Verein keine Angaben. " Florian bringt exzellente physische Voraussetzungen für die Torwart-Position mit und hat zuletzt auf gehobenem Bundesliganiveau trainieren können " - Weber ist von den Qualitäten des Zwei-Meter-Mannes überzeugt.

Talente müssen sich wohl hinter Stammkeeper Kastenmeier einreihen

Nur acht Zentimeter kleiner ist der bis zum Sommer 2025 ausgeliehene Kwasigroch, der bei den Hertha-Profis in der vergangenen Saison in der Rolle des Reservisten immerhin zu einem Zweitliga-Einsatz kam. Sein Profi-Debüt verlief dabei im September beim 3:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig erfolgreich. Seine Einsatzzeiten sammelte der 20-Jährige ansonsten ausschließlich in der Regionalliga Nordost.