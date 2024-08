Warum Schalkes Sylla kein Terodde-Nachfolger ist

Erwartungen sind erstmal nur sachliche Vermutungen für die Zukunft. Hoffnungen sind schon eine etwas emotionalere Angelegenheit, die vielleicht auch auf einem Wunsch fußen. Wenn Schalke-Fans an Moussa Sylla denken, den mit 2,5 Millionen Euro Ablöse teuersten Zugang, dürfte ihre Haltung irgendwo dazwischen liegen.

Denn Sylla hat dem S04-Anhang in der Vorbereitung schon sachliche Argumente für eine gewisse Erwartungshaltung an die Saison geliefert. In den Testspielen trug er sich immerhin siebenmal in die Torschützenliste ein. Und dann sind da noch die emotionaleren Schalker Hoffnungen, die auf dem Wunsch beruhen, endlich mal wieder einen Glücksgriff mit einem Top-Angreifer gemacht zu haben.