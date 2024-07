Sanchez gibt sein Schalke-Debüt bei Remis gegen Kiew

Die Partie endete am Samstag (13.07.2024) in Mittersill 2:2 (1:1).

Die Treffer für Schalke erzielten der neue Kapitän Kenan Karaman (30. Minute) und Moussa Sylla (57.), dem bereits sein siebtes Tor in der laufenden Saisonvorbereitung gelang. Anton Tsarenko hatte den ukrainischen Vizemeister, der bereits am 23. Juli in der Champions-League-Qualifikation antritt, in der 14. Minute in Führung gebracht. Nach den beiden Schalker Treffern traf Vladyslav Vanat für Kiew noch zum Ausgleich (66.)