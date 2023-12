SC Paderborn - Starker Endspurt mit Turbulenzen

Wer prägte die Hinrunde?

Wertvollster Spieler in der Hinrunde war Florent Muslija. Dem Mittelfeldspieler gelangen sieben Tore und fünf Assists. Damit ist er bester Scorer der Paderborner. Der Deutsch-Kosovare hat sicher auch das Interesse anderer Klubs geweckt. Im Sommer könnte er ablösefrei wechseln.

Auch Stürmer Adriano Grimaldi (vier Tore) stach heraus. "Die beiden sind sicher unsere größten Gewinner", sagt Trainer Lukas Kwasniok.

Keine Rolle spielte dagegen Sommer-Stareinkauf Max Kruse, der Ende November seinen Vertrag wieder auflöste, nachdem er die sportlichen Erwartungen nicht erfüllen konnte.

Was sagt der Trainer?

Trainer Lukas Kwasniok musste im Laufe der Hinserie eine Reihe personeller Rückschläge hinnehmen - etwa die Verletzungen von Jesse Tugbenyo, Visar Musli, Maxi Rohr, Kimberley Ezekwem und Robert Leipertz. Vor diesem Hintergrund seien die 27 geholten Punkte "eine unfassbare Ausbeute", sagte Kwasniok in einem Interview mit der "Neuen Westfälischen". "Normalerweise gehst Du mit 14 Punkten aus so einer Vorrunde." Es sei daher fast unmenschlich, was die Jungs geleistet hätten, so Kwasniok.

SCP-Trainer Lukas Kwasniok

Die Wertschätzung des Klubs für ihren Coach zeigte sich Ende November, als die Paderborner den bis 2025 datierten Vertrag "längerfristig" verlängerten. Kwasniok kam im Sommer 2021 an die Pader als Nachfolger von Steffen Baumgart. Die ersten beiden Spielzeiten unter seiner Regie endeten auf dem 7. Platz (Saison 21/22) und dem 6. Platz (Saison 22/23).

Was fiel sonst noch auf?

In der zweiten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs überraschten die Paderborn mit einem 3:1-Sieg beim Bundesligisten SC Freiburg. Im Achtelfinale war dann Endstation beim derzeitigen Ausnahmeteam von Bayer Leverkusen.

Mehr als 100.000 Zuschauer besuchten in der Hinrunde bereits das Paderborner Stadion. Im Schnitt sahen 13.163 Zuschauer die bisherigen Heimspiele. Damit liegt der Zuschauerschnitt erneut auf Rekordkurs, denn in der bislang besten Spielzeit 2022/2023 schauten durchschnittlich 12.203 Besucher die Spiele in Paderborn.

Wie lauten die Prognosen für die Rückrunde?

Derzeit sieht es nicht so aus, als sollte der SCP seine Stabiliät verlieren. "Unser klares Ziel sind erst einmal 40 Punkte. Dafür müssen wir uns noch 13 Punkte erarbeiten, die du nicht geschenkt bekommst", sagt Lukas Kwasniok.

Der Trainer stellte in seiner Analyse fest, dass sein Team sehr viele Verteidiger des Gegners überspielte, aber daraus wenige Torchance kreierte. Das wolle er in der Rückrunde verbessern wie auch "das Feld dauerhaft kompakt halten."

In Paderborn herrscht Ruhe, eine wichtige Voraussetzung. Im Moment spricht nichts dagegen, dass wieder eine Platzierung wie in den beiden Vorjahren unter Kwasniok herausspringt.