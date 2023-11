Allerdings zog sich Kruse in diesem Spiel auch einen Muskelfaserriss zu, der ihn für mehrere Wochen außer Gefecht setzte. Danach verhinderten gleich mehrere Infekte weitere Einsätze. Kruse, der vor seinem Engagement in Paderborn zehn Monate kein Pflichtspiel bestritten hatte, kam nicht mehr auf das für die 2. Bundesliga nötige Fitness-Level.

Kruse passte nicht mehr ins System