Paderborn verlängert "längerfristig" mit Trainer Lukas Kwasniok

Erst im vergangenen Jahr hatte Kwasniok seinen Vertrag in Paderborn bis Juni 2025 verlängert. "Lukas hat über eine lange Zeit in Paderborn bewiesen, dass er und das Trainerteam Spieler auf ein höheres Niveau bringen sowie junge Talente auch aus unserem eigenen Nachwuchs entwickeln und besser machen können" , sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber: "Die Konstanz auf dieser wichtigen Position ist auch ein starkes Signal an unsere Spieler."