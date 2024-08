Tanaka soll vor Wechsel zu Leeds United stehen

Fußballerisch sieht Thioune in seiner Mannschaft nach den vergangenen Wochen noch viel Luft nach oben, aber das sei eben auch der Tatsache geschuldet, dass man " jedes Jahr unsere Top-Spieler abgeben " und jungen wie neuen Spielern Zeit geben müsse, sich zu entwickeln.

Ein schlechtes Spiel wird schon mal eher verziehen als ein schlechtes Ergebnis. Daniel Thioune