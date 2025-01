Henning verlässt Viktoria Köln

Bereits von 2019 bis 2021 stand er in zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga beim VfL unter Vertrag. Insgesamt kommt der gebürtige Berliner in seiner Karriere bisher auf 78 Zweitliga-Spiele sowie 96 Einsätze in der 3. Liga. Mit zwei Toren und drei Vorlagen in der Hinrunde der laufenden Saison zählte er zu den wichtigen Kräften von Viktoria Köln.

