Die Ambitionen der 2020 aus der Bundesliga abgestiegenen Düsseldorfer, die zuletzt zwei Ligaspiele in Folge verloren haben, liegen genau wie die der Schalker, die ihnen 2021 und 2023 (nach direktem Wiederaufstieg) in Liga zwei gefolgt sind, in der höchsten deutschen Spielklasse. Die Realität sieht vor allem in Schalke ganz anders aus.

Schalke sucht Ursachen für schlechten Saisonstart

Sportlich liegt der Bundesliga-Absteiger als Tabellen-16. derart weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück, dass von Aufsichtsratschef Axel Hefer bereits eine " umfängliche Fehleranalyse " gefordert wurde, um den Ursachen für den schlechten Saisonstart auf den Grund zu gehen.

Wir wissen, was in uns steckt und wollen deshalb nach dem Abpfiff mit etwas Zählbarem zurück nach Gelsenkirchen fahren. Schalke-Trainer Karel Geraerts

Nach der 1:2-Schlappe gegen Aufsteiger Elversberg vor der Länderspielpause ist das Selbstvertrauen, mit dem die Königsblauen am Samstagabend in Düsseldorf auflaufen, überschaubar. Allerdings ließen auch die Fortunen zuletzt Federn. Auf den 4:1-Sturmlauf in Braunschweig, der am 11. Spieltag mit Rang zwei belohnt wurde, folgten Niederlagen gegen den SV Wehen-Wiesbaden (1:3) und Greuther Fürth (0:1).