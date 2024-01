Am Samstag (06.01.2024) setzte sich Gladbach mit 3:2 n.V. (2:0, 2:2) durch. Alassane Pléa erzielte den ersten Treffer (16.), Robin Hack erhöhte (43.). Oliver Edvardsen verkürzte für die niederländischen Gäste in der 79. Minute. Und tatsächlich fing sich Gladbach noch den Ausgleich, Dario Serra traf (87.). Damit ging es in die Verlängerung - und Borussias Shio Fukuda brachte den Sieg unter Dach und Fach (114.).