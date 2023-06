Benachteiligung des Frauenfußballs: Protest in NRW und Lösungsansätze gefordert

So habe der Klub eine kurzfristige Lösung für das Platzproblem mit zwei möglichen Einheiten in Bocklemünd gefunden. Adames erläutert: "Für den Vorstand war direkt klar, dass die Frauen die relativ weite Anreise inklusive Transport aller Materialien antreten. Warum nicht zumindest einmal ein Herrenteam?" Der Vorstand hat sich bisher nicht auf eine entsprechende WDR-Anfrage geäußert.

Kein Problem beim VfL Bochum

Es gibt allerdings Vereine, bei denen diese Problematik nicht auftritt. Zum Beispiel beim VfL Bochum, Mitkonkurrent der Fortuna in der Regionalliga West. Der Klub erläuterte auf WDR-Anfrage: "Die Frauen- und Mädchenmannschaften trainieren in klaren Zeitfenstern bis zu dreimal pro Woche. Zu den vorgesehenen Spielfeldern gehören unter anderem auch Trainingsplätze des Lizenzspielerkaders der Männer sowie des Nachwuchsleistungszentrums."

Vom Hintergrund des Protestes wusste man zudem beim VfL wohl nichts - man habe einfach der Bitte von Fortuna Köln entsprochen. Der VfL gab an: "Für die erste Frauenmannschaft war es nicht ersichtlich, dass es sich um einen konzertierten Protest handelt."

Adames: "Warum das Pokalfinale nicht in Köln spielen?!"

Adames nimmt letztlich jedoch nicht nur Vereine mit Missständen in die Pflicht. Verbände und Medien sollen zugänglicher für den Frauenfußball werden. So nennt sie ein Beispiel aus dem Verband Mittelrhein: "Wir spielen seit Jahren das Finale des Pokals, der immerhin zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt, im kleinen Ort Arnoldsweiler. Die Organisatoren dort machen das toll, aber der Spielort ist ohne jegliche infrastrukturelle Anbindung. Warum nicht in einem anderen Ort mit guter Anbindung?" Der Fußballverband Mittelrhein ließ ebenfalls eine WDR-Anfrage zum Thema bislang unbeantwortet.

Das Endspiel gewann Fortuna übrigens am Donnerstag gegen den SC West Köln mit 2:0 und qualifizierte sich damit für den DFB-Pokal. Auch Arminia Bielefeld darf im deutschlandweiten Pokal mitspielen, die Arminia holte den Titel in Westfalen.