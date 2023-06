Fortuna Köln: Frauen kritisieren Missstände

Das Schreiben ging Hand in Hand mit einem Protest am letzten Spieltag der Regionalliga West im Frauenfußball. Dort hatten sich alle zwölf teilnehmenden Teams abgesprochen und die ersten 60 Sekunden nach Anpfiff das Spielen eingestellt. Die Teams kritisieren vor allem Nachteile gegenüber Herren-Mannschaften in ihren jeweiligen Vereinen.

"Bevorzugung muss ein Ende haben"

Die Fortuna-Frauen forderten explizit ein "Ende der Bevorzugung der Herren-Teams insbesondere bei Platzzeiten" . Wo das aufgrund städtischer Anlagen nicht vom Verein aus funktioniert, sollen die Stadtverwaltungen weiterhelfen.

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Wir wünschen uns eine größere Aufmerksamkeit auf den Webseiten der Fußballverbände und -vereine sowie in den lokalen Medien." Außerdem will man eine systematische Förderung der Talente erreichen. Angelehnt soll sie an das Prinzip der Nachwuchsleistungszentren bei den Herren sein.

Bisher kein Statement der anderen Beteiligten

Zum Abschluss riefen die Fortuna-Frauen, ebenso wie die elf anderen Vereine, die Beteiligten dazu auf, in Gesprächen über Lösungen nachzudenken. Eine Reaktion des Gesamt-Vereins Fortuna Köln oder Stadt Köln fehlt bislang. Auch der Westdeutsche Fußballverband als Ausrichter der Regionalliga West äußerte sich noch nicht.

