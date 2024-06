"Es schmerzt sehr zu sehen, wie krass der Gesamtverein gerade am Boden liegt. Ich hoffe, sehr, und würde es mir für alle Fans wünschen, wenn der MSV zu alter Stärke zurückgeführt wird" , schrieb Mahmutovic weiter. "Außerdem hoffe ich, dass alles Mögliche dafür getan wird, dass weiterhin professioneller Frauenfußall in Duisburg stattfindet. Duisburg war schon immer ein wichtiger Standort für den Frauenfußball und hat in der Vergangenheit so viele gute Spielerinnen hervorgebracht. Deshalb darf es jetzt einfach nicht vorbei sein!"

"Externe Hilfe war nicht mehr zu realisieren"

MSV-Geschäftsführer Michael Preetz

Eine Hoffnung, die MSV-Geschäftsführer Michael Preetz nicht erfüllen kann. "Der Unterhalt eine Profi-Frauenmannschaft kostet enorm viel Geld. Und dieser Aufwand muss gedeckt werden. Und das war auch in der Vergangenheit nur durch externe Hilfe möglich. Diese externe Hilfe war jetzt nicht mehr zu realisieren" , sagte Preetz im Gespräch mit dem WDR.