Neuanfang in der Regionalliga - Hirsch wird Trainer beim MSV Duisburg

Der ehemalige Profi des MSV, der zuletzt den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West auf den zweiten Rang geführt hat, spielte insgesamt sieben Jahre für den Klub und übernimmt ihn nun als Chefcoach für den Neuanfang in der vierten Liga. Dies teilte der Verein am Freitag mit.

"Dietmar Hirsch hat mit seiner ehemaligen Mannschaft eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, und er steht vor allem auch für die Attribute, die wir sehen wollen: aktiven und intensiven Fußball . Als ehemaliger MSV-Profi hat er zudem ein sehr gutes Gespür für die Menschen in und um Duisburg" , sagte Geschäftsführer Michael Preetz.