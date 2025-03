Uhlig: Rot-Weiß Oberhausen ist eine deutliche Nummer kleiner als RWE. Wenn ich das vergleiche - Budget, Zuschauerschnitt, Sponsorenpool - das ist in etwa in Oberhausen nur ein Viertel von dem, was in Essen möglich war.

WDR: Also kleine Brötchen backen in Oberhausen?

Uhlig: Absolut nicht, nein. Für mich ist RWO von der Bedeutung und Kraft eigentlich Zweitligist. Unser Ziel jetzt ist es erst einmal, den Klub mittelfristig zu einem stolzen, stabilen Drittligisten zu formen. Das ist auch möglich. Wir haben sicher schon einige Erfolge zu verbuchen, was die Ausweitung des Budgets betrifft.

WDR: Sie sind nun seit einem guten halben Jahr bei RWO. Was ist schon gelungen?

Uhlig: Als ich angetreten bin, war die laufende Saison noch nicht durchfinanziert. Das hinzubekommen, war kurzfristig natürlich ein drängendes Ziel, was wir mittlerweile geschafft haben. Zudem habe ich das ambitionierte Ziel formuliert, die Anzahl der Sponsoren von damals 86 bis zum Saisonende auf 150 zu schrauben. Wir stehen heute bei 97, mit etwa einem Dutzend weiterer Interessenten stehen wir gerade in guten Gesprächen. Da ist also schon einiges auf dem Weg. Es ist nun einmal meine Hauptaufgabe hier bei RWO, Geld zu beschaffen.