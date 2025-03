RWO und RWE haben bereits mehr als 70 Pflichtspiele gegeneinander bestritten, wobei die Essener die Nase bei den Siegen deutlich vorne haben. Das war auch in den letzten beiden Spielen so, in denen sich RWE jeweils das Ticket für den DFB -Pokal sicherte. 2024 (3:0) und 2023 (2:0) gewann Essen das Niederrheinpokal-Finale gegen Oberhausen. Am Samstag wollte RWO seine Bilanz vor mit 14.000 Zuschauern ausverkaufter heimischer Kulisse im Halbfinale des Verbandspokals aufpolieren.

Moritz Stoppelkamp bringt Außenseiter in Führung

Tatsächlich agierte der Vierte der Regionalliga West mit den in Liga drei gegen den Abstieg kämpfenden Essenern auf Augenhöhe. RWE hatte durch Ramien Safi zwar die erste nennenswerte Chance der Partie - RWO-Keeper Kevin Kratzsch konnte im letzten Moment klären -, doch auf die Anzeigetafel schafften es die Hausherren zuerst: Nach einem Einwurf kam der 38-jährige Routinier Moritz Stoppelkamp an den Ball und ließ dem Essener Schlussmann Felix Wienand keine Chance (25. Minute).