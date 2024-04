SGS Essen feiert Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim

Am 19. Spieltag der Frauen-Bundesliga geriet Essen am Samstag spät durch ein Eigentor von Laura Pucks in Rückstand (77.), drehte das Spiel aber durch Tore von Beke Sterner (88.) und Natasha Kowalski (90./Foulelfmeter). Damit blieb die SGS im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage und kletterte auf Platz fünf.