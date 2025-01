Chaos beim KFC Uerdingen: Mannschaft schreibt offenen Brief

Die Mannschaft schreibt im offenen Brief: "Wir haben das Gefühl, uns wurde bereits zweimal gezielt das Thema Insolvenz mitgeteilt, damit wir von uns aus die Entscheidung treffen, nicht mehr auf den Platz zu gehen und zu trainieren." Die Spieler appellieren an Fair Play und Teamgeist: "Wir bitten als Arbeitnehmer dieses Vereins um sofortige Aufklärung dieser Ausnahmesituation und gleichzeitig um Mitwirkung, in der Rückrunde wieder endlich nur noch sportliche Ausrufezeichen zu setzen" , heißt es in dem offenen Brief.

Eine offizielle Reaktion des Vereins auf den offenen Brief ist bislang nicht veröffentlicht worden.

Statement des Ehrenrats

Am Mittwoch hatte bereits der Ehrenrat des KFC mit einem ausführlichen Statement auf die "katastrophale Außendarstellung" des Vereins reagiert. Darin heißt es unter anderem: "Wir möchten unmissverständlich ausdrücken, dass der Ehrenrat es sehr bedauert, dass alle Mitglieder des Vorstands in den vergangenen Wochen und Monaten öffentlich gegeneinander oder gegen andere Gremien oder Vereinsinstanzen agieren, anstatt unseren Verein in einer äußerst schwierigen Situation gemeinschaftlich zu führen." Weiter schrieb das Gremium: "Unser Verein befindet sich aktuell in sehr großen finanziellen und auch strukturellen Schwierigkeiten." Man setze Hoffnungen in die Mitgliederversammlung, hieß es weiter.

Am Donnerstag machte dann die Nachricht die Runde, dass die Mitgliederversammlung wegen eines Formfehlers bei der Einladung wohl nicht wie geplant am 22. Januar stattfinden kann. Zudem ist nach Medienberichten der Ehrenratsvorsitzende Sven Hartmann zurückgetreten, unter anderem aus Enttäuschung das Nicht-Stattfinden der Versammlung.

Unsere Quellen:



Offener Brief der Mannschaft im Wortlaut

Stellungnahme des Ehrenrats auf der Internetseite des KFC Uerdingen

Beiträge der Rheinischen Post (in fupa.net), der Westdeutschen Zeitung und von RevierSport in den jeweiligen Online-Ausgaben