Auch zehn Minuten später wurde es nochmal sehr brenzlig. Eine der vielen Leverkusener Flanken fand Lilla Turanyis Kopf, doch Essens Lena Ostermeier klärte in letzter Not auf der Linie (61.). Die "Werkself" arbeitete also fleißig an der Führung, aber auch Kristin Kögel verzog ihren Versuch auf das leere Tor nach einem Missverständnis zwischen Essen-Torfrau Winkler und Jacqueline Meißner (70.).

Und dann hätte beinahe die SGS noch gejubelt: Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl segelte unter einem Eckball hindurch, Essens Annika Enderle bugsierte die Kugel mit dem Knie nur knapp vorbei (85.). Doch so blieb es beim torlosen Remis.

SGS kämpft in Wolfsburg um DFB-Pokal-Finale

In der Frauen-Bundesliga steht nun eine zweiwöchige Pause an. Am Osterwochenende wird aber im DFB-Pokal das Halbfinale ausgetragen. Die SGS Essen warf Anfang März im Viertelfinale Bayer Leverkusen raus und darf nun bei Topfavorit VfL Wolfsburg (Samstag, 13 Uhr) um den Finaleinzug kämpfen.

Mit dem Ligabetrieb geht es aufgrund der darauffolgenden Länderspielpause erst Mitte April weiter. Dann empfangen die Leverkusenerinnen Eintracht Frankfurt (Samstag, 13.04., 14 Uhr). Und die SGS muss beim 1. FC Nürnberg antreten (Sonntag, 14.04., 14 Uhr).