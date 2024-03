Nur die Null zu halten, war für den MSV als Tabellenletzter angesichts der neun Punkte Rückstand auf Leipzig in der Nicht-Abstiegszone allerdings zu wenig. Erste vielversprechende Torannäherungen verbuchte Duisburg durch Sarah Freutel, die zunächst am Strafraum hängenblieb (36. Minute), kurz danach unweit des Fünfmeterraums aber die große Chance zur Gäste-Führung vergab, als sie eine Hereingabe von der linken Seite weit über das Tor schoss (39.).

Jenny Hipp verwandelt Elfmeter sicher

Belohnt wurden die größeren Angriffsbemühungen der Leipzigerinnen, als Larsson nach einem Flachpass frei im Strafraum auftauchte und von Mahmutovic von den Beinen geholt wurde. Die Schiedsrichterin entschied sofort auf Gelbe Karte und gab den Strafstoß, den Jenny Hipp in die linke Ecke zur verdienten Leipziger Führung verwandelte (42.).

MSV-Trainer Thomas Gerstner hatte vor dem Spiel von der " letzten Ausfahrt, bevor es Richtung 2. Liga geht " gesprochen. Entsprechend viel Druck lastete nach dem Rückstand im zweiten Durchgang auf seinen Spielerinnen. Sie taten etwas mehr für die Offensive, mussten aber bis zur 58. Minute warten, ehe ein Freistoß von Paula Flach erstmals für etwas Gefahr im Leipziger Strafraum sorgte - ihre Mitspielerinnen verpassten die scharfe Hereingabe indes knapp.

Entscheidung nach direkt verwandelter Ecke

Um Tore zu schießen, kam deutlich zu wenig vom MSV. Und als Lydia Andrade sogar noch auf 2:0 für Leipzig erhöhte, blieb nur noch eine knappe halbe Stunde Zeit, um drei zu erzielen. Andrade hatte keine Mühe, nachdem die einmal mehr in den Strafraum stürmende Larsson den Ball zuvor an Mahmutovic vorbei auf die rechte Seite gelegt hatte, wo ihre Offensivpartnerin nur noch einschieben musste (62.).

Larsson hatte in der 69. Minute selbst die große Chance zum 3:0, scheiterte jedoch an Mahmutovic. Letztere sah bei der anschließenden Ecke allerdings gar nicht gut aus, als Hipp diese direkt im langen Eck versenkte (70.). Damit war die vierte Niederlage im vierten Pflichtspiel in Serie für Duisburg nicht mehr zu verhindern. Leipzig hat den 1. FC Köln durch den Sieg auf den zehnten Tabellenrang verdrängt, wo die Kölnerinnen zwar zehn Zähler von Duisburg trennen, aber nur noch zwei vom 1. FC Nürnberg, der den ersten Abstiegsplatz einnimmt.