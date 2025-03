Glücklose Alemannia unterliegt Tabellenführer Dresden

Aachens Trainer Heiner Backhaus nahm nach der 1:2-Niederlage im Kellerduell bei Waldhof Mannheim drei Änderungen an der Startelf vor. Mika Hanraths und Jan-Luca Rumpf rückten für Danilo Wiebe und Felix Meyer in die Dreierkette, in der Offensive ersetzte Soufiane El-Faouzi Lukas Scepanik.

Strujic vergibt zwei Mal die Führung - Dynamo trifft eiskalt

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase ohne Strafraum-Szenen hatte Dresden die ersten zaghaften Abschlüsse, wurde dabei aber kaum gefährlich. Einen Distanzschuss von Tony Menzel (23.) klärte Alemannias Keeper Jan Olschowsky sicherheitshalber zur Ecke, und auch der anschließende Kopfball von Dominik Kother (24.) bereitete Olschowsky keine Probleme. Ein zu zentraler Schuss von Hauptmann (32.) von der Strafraumgrenze landete erneut in den Armen des Aachener Keepers.

Von der Alemannia-Offensive war lange nichts zu sehen. Doch die erste Chance für die Kaiserstädter war die bis dahin beste des Spiels: Eine Ecke von Anton Heinz rutschte durch auf den zweiten Pfosten, wo Strujic (35.) aus knapp fünf Metern nur das Außennetz traf. Die Chance gab Aachen Aufwind, in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit drückten die Gastgeber Dresden in die eigene Hälfte. Die nächste dicke Gelegenheit hatte Strujic (42.) wieder nach einer Ecke, dieses Mal scheiterte der 33-Jährige mit einem Kopfball am rechten Pfosten.

In der Nachspielzeit, immer noch in der Aachener Druckphase, schlug der Tabellenführer aus Sachsen dann eiskalt zu. Von der rechten Seite flankte Jakob Lemmer auf Hauptmann (45.+2), der den Ball gekonnt mitnahm und unten rechts ins Eck zum 1:0 traf.

Aachen mit Chancen, aber glücklos

Nach der Halbzeitpause versuchten es Dresdens Christoph Daferner (49.) und Lemmer (51.) aus der Distanz, auf der Gegenseite schloss Heinz (55.) aus Mangel an Abspielmöglichkeiten aus 30 Metern ab. Die erste zwingende Möglichkeit in Halbzeit zwei hatte Aachens Lukas Scepanik (61.), dessen Direktabnahme aus 16 Metern knapp am rechten Pfosten vorbeistrich.

Während Aachen zunehmend offensiver wurde und am Ausgleich arbeitete, lauerte Dresden auf Konter und sorgte immer wieder für Entlastungsangriffe. Der eingewechselte Charlison Benschop (73.) hatte nach einer Kopfball-Verlängerung von Florian Heister das 1:1 auf dem Fuß, doch sein Volleyschuss aus elf Metern flog über die Querlatte. Aus ähnlicher Position traf Felix Meyer (80.) das Außennetz, Bentley Baxter Bahn (88.) verfehlte aus gut 20 Metern.

In der Nachspielzeit kam Aachens Niklas Castelle im Strafraum bei einem Zweikampf mit Claudio Kammerknecht zu Fall, der Schiedsrichter ließ weiterspielen - für Strujic und auch Aachens Coach Backhaus "ein klarer Elfmeter" , wie sie später bei "MagentaSport" sagten.

Bereits am Dienstag (19 Uhr) tritt die Alemannia im Rahmen der Englischen Woche beim FC Ingolstadt an, Dresden empfängt am Mittwoch (19 Uhr) Borussia Dortmund II.