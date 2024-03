Turányi bedankt sich für die Freiheit - 1:0

Vorteil Köln also? Mitnichten! Die Bayer-Frauen gaben von Beginn an den Ton an. Köln wurde in die Defensive gedrängt, kam selbst kaum zu Entlastungen. Beinahe logisch also das 1:0 nach gut 20 Minuten: Ein Eckstoß von Karólína Vilhjálmsdóttir landete auf dem Kopf von Lilla Turányi, die fünf Meter vor dem Tor völlig freistehend vollenden konnte. Warum die Kölnerinnen hier keine Zuordnung gefunden hatten, blieb ihr Geheimnis.

Bayer blieb spielbestimmend, auch wenn sich die Kölnerinnen zumindest phasenweise ein klein wenig befreien konnten. In der 40. Minute hätte aber aus Leverkusener Sicht das 2:0 fallen müssen. Synne Skinnes Hansen war von Vilhjálmsdóttir perfekt freigespielt worden, konnte frei in den 16er gehen, schoss den Ball aber am völlig verwaisten langen Eck vorbei. Nicht nur der zum Saisonende scheidende Bayer-Trainer Robert de Pauw schüttelte den Kopf.

Köln drängt nach dem Wechsel

Mit viel Schwung kamen die Könerinnen aus der Halbzeitpause - der Wille, hier noch etwas zu drehen, war gleich sichtbar. Und tatsächlich, nach 51 Minuten die Großchance zum Ausgleich: Nach einem Eckball von links kam Sara Agrež in der Mitte in eine Schussposition. Aus wenigen Metern scheiterte sie mit ihrem Schuss an der klasse parierenden Torhüterin Friederike Repohl. Und auch den Nachschuss aus spitzem Winkel konnte Carlotta Wamser nicht im Tor unterbringen.

In der Folge bemühten sich die Kölnerinnen, hatten aber doch arge spielerische Probleme. Viele technische Unzulänglichkeiten verhinderten eine wirkliche Druckphase, allzuviele Fehlpässe prägten das FC-Spiel.

Kögel sehenswert zum 2:0

So kontrollierten die Gastgeberinenn das Match weitgehend und kamen in der 73. Minute zu ihrem zweiten Treffer. Kristin Kögel erwischte die Kugel, nachdem die Kölnerinnen im Aufbau gleich zweimal den Ball verloren hatten. Aus 20 Metern setzte die Bayer-Mittelfeldspielerin die Kugel sehenswert zum 2:0 in den rechten Winkel (73.).

Am nächsten Spieltag haben die Kölnerinen am Samstag (23.03.2024) die Gelegenheit vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Nürnberg ihr Punktekonto aufzustocken. Leverkusen tritt tags drauf bei der SGS Essen an.

Quelle: oja