Europa League: Bayer Leverkusen will Achtelfinalticket lösen

Stand: 08.11.2023, 13:46 Uhr

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann bereits am 4. Spieltag das Ticket fürs Achtelfinale in der Europa League lösen. Das Team von Xabi Alonso tritt am Donnerstag bei Qarabag Agdam an.