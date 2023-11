Dass es bei den Leverkusenern, die am Samstag beim 3:2 in Hoffenheim deutlich mehr Mühe hatten als die Bayern in Dortmund, so gut läuft, hat laut Sportdirektor Simon Rolfes vor allem zwei Gründe: " Wir haben wunderbare Kicker. Aber sie sind auch bereit, hart zu arbeiten. "

Unsere große Qualität ist es, dass wir unterschiedliche Sachen in die Waagschale werfen können. Simon Rolfes, Sportdirektor in Leverkusen

Zu den " wunderbaren Kickern " zählt neben dem hochtalentierten Florian Wirtz - Torschütze zum 1:0 - auch der 28-jährige Alejandro Grimaldo, der mit seinem Doppelpack bei der TSG Hoffenheim zum Matchwinner avancierte. " Er hat eine fantastische Schusstechnik. Das ist kein Zufall, er kann das einfach ", so Rolfes über den Spanier.

Bayer-Keeper Hradecky lobt Einheit in der Kabine

Ein Mangel an guten Kickern war bei allen bis dato missglückten Titelanläufen allerdings noch nie das Problem der Leverkusener. Stellt sich die Frage, was in dieser Saison anders sein könnte und was Thomas Müller hat erkennen lassen, dass es wichtiger ist, mit Leverkusen Schritt zu halten als einen 4:0-Sieg gegen Borussia Dortmund verbal abzufeiern.

Kapitän Lukas Hradecky hat nach dem knappen Sieg in Hoffenheim eine mögliche Antwort auf diese Frage: " Letztes Jahr hätten wir das Spiel nicht gewonnen, aber mit dem Lauf und der Einheit in der Kabine geht das. Das ist die größte Entwicklung. " Ob diese Entwicklung Bayer nicht nur nach zehn, sondern nach 34 Spieltagen von der Tabellenspitze auf die Bayern herabschauen lässt, könnte nach einem ersten Zwischenfazit die spannendste Frage der Saison werden.