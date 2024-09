Jakob Fimpel soll Schalkes Absturz bremsen - bis Raul kommt?

Der gebürtige Filderstädter soll den unter dem beurlaubten Karel Geraerts abgestürzten Fußball-Zweitligisten mindestens in den folgenden zwei Spielen wieder in die Spur bringen. "Das ist eine Riesenerfahrung für mich. Ich habe die Chance, diese Mannschaft durch Frische und Unverbrauchtheit aufzurichten" , sagte Fimpel.

Seit elf Jahren im Klub

Als große, namhafte Lösung für den Revierklub dürfte der Coach nicht durchgehen. Fimpel ist bisher eher nur Fußball-Insidern bekannt. Auf dem Berger Feld ist er allerdings kein Unbekannter. Im Gegenteil: Seit rund elf Jahren ist er als Jugend-Trainer, Assistent, Videoanalyst und zuletzt als Coach der U23 in der Regionalliga West in der berühmten Schalker Knappenschmiede tätig.

Ex-Sportvorstand Peter Knäbel hatte Fimpel einst als großes Trainertalent auserkoren und wollte ihn auf die Profiabteilung vorbereiten. Nun ging alles schneller, als wohl alle Beteiligten erahnen konnten. Fimpel soll nun erst einmal den Absturz, den freien Fall, in kürzester Zeit beenden.

Beträchtliches Risiko

"Man kann ein, zwei personelle Veränderungen vornehmen, aber man kann die Jungs auch stark reden und sie in ihre Stärken bringen" , sagt der beförderte Coach mit Blick auf das erste Pflichtspiel bei Preußen Münster am Samstag (20.30 Uhr). In der Woche danach wird er auch noch die Heimpartie gegen Hertha BSC als Trainer verantworten.

Die Schalker Verantwortlichen gehen damit ein beträchtliches Risiko ein. Denn die mangelnde Erfahrung Fimpels spricht nicht gerade für ihn. Und weitere Misserfolgserlebnisse dürften noch mehr Frust und Untergangsstimmung im notorisch unruhigen Traditionsklub aufkommen lassen.

Übergangslösung für Raul?

Womöglich ist Fimpel tatsächlich nur eine Übergangslösung für einen neuen, möglichst längerfristigen und vor allem namhaften Coach. Bis in die Länderspielpause im Oktober haben sich Vorstandschef Matthias Tillmann und Kaderplaner Ben Manga Zeit auserbeten, eine Lösung zu finden. Und die Gerüchte um den Spanier Raul reißen in diesem Zusammenhang nicht ab.