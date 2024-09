Von den Waldhöfern war auch danach in der Offensive nichts zu sehen, Aachen schlug aus der drückenden Überlegenheit aber kein Kapital: Ein tückischer Distanzschuss von Scepanik senkte sich auf die Latte (45.), in der Nachspielzeit verpasste der starke Heinz nach Benschop-Ablage dann noch knapp den linken Winkel.

Heinz muss verletzt raus - Offensive erlahmt

Im zweiten Durchgang fing sich die Mannheimer Defensive dann aber zunehmend, der Druck der Aachener ließ merklich nach. Dazu kam in der 52. Minute eine schmerzhafte Schwächung der Alemannia-Offensive: Heinz griff sich an den Oberschenkel und saß wenig später mit einem gelben Tapeverband um den lädierten Muskel auf der Bank.

Es dauerte anschlißend bis zur 78. Minute, ehe die Alemannia-Fans unter den 22.800 Besuchern mal wieder den Torschrei auf den Lippen hatten: Bentley Bexter Bahn hatte die Kugel im Strafraum gut behauptet und auf Leandro Putaro abgelegt, der verlor aber die Übersicht und schoss den schon am Boden liegenden Abwehrspieler Seegert an.

Benschop köpft an den Pfosten

In den letzten zehn Minuten erhöhten dann beide Teams noch einmal das Risiko, und Aachen wäre fast dafür belohnt worden. Doch wieder stand Aluminium im Weg: Benschop hatte einen Kopfball vom rechten Fünfer-Eck an den Pfosten geköpft (82.). In der Nachspielzeit wurde es dann aber nochmal eng für die Alemannen: Felix Lohkemper war bei einem Waldhöfer Konter durchgebrochen, Bördner warf sich aber mutig dazwischen und klärte die Szene mit höchstem Risiko für die eigene Gesundheit.

Im Rahmen des 8. Spieltags tritt die Alemannia am Sonntag (16.30 Uhr) bei Dynamo Dresden an, Mannheim empfängt bereits am Samstag (14 Uhr) Rot-Weiss Essen.