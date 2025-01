RWE: Westduell bei Alemannia Aachen wird zum Schlüsselspiel

Video starten, abbrechen mit Escape Alemannia und 1860 München trennen sich Unentschieden Sport. . 05:01 Min. . Verfügbar bis 23.11.2025. WDR.

Auch bei der Alemannia gibt es Neuzugänge: Neben Torhüter Jan Olschowsky (Borussia Mönchengladbach, Leihe), Danilo Wiebe (Mittelfeld, vereinslos) und Niklas Castelle (Sturm, SSV Ulm 1846, Leihe) erhofft sich der Verein in der Offensive Verstärkung durch Daouda Beleme. Der Ex-U-Nationalspieler von Burkina Faso erzielte für die Zweite des HSV in der Regionalliga Nord bislang fünf Tore in 20 Einsätzen.

Aachen mit Hinspielerfolg

In Aachen erinnert man sich gerne an das Hinspiel gegen RWE im vergangenen August, in dem die Alemannia ein Ausrufezeichen setze. Bei der Rückkehr in die 3. Liga nach elf Jahren gelang Anton Heinz ein Doppelpack, Aachen gewann in der ausverkauften Hafenstraße in Essen mit 2:1.

Heiner Backhaus

Daran will Alemannia's Trainer Heiner Backhaus anknüpfen. "Wir wollen unseren Fans ein verspätetes Weihnachtsgeschenk bescheren und den Rivalen aus Essen besiegen. Wir wollen RWE in der Tabelle davonziehen!"

