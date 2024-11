Hecking will Erfolgserlebnis gegen Augsburg

Hecking hofft auf schnelles Erfolgserlebnis

Die Vorzeichen stehen also vielleicht doch nicht ganz so schlecht für den VfL vor dem Auswärtsspiel. Bochums Trainer Dieter Hecking wünscht sich endlich ein Erfolgserlebnis: "Wenn du 11 Spiele nicht gewonnen hast, keinen Sieg hast, kann ich natürlich nicht sagen, die Mannschaft strotzt vor Selbstbewußtsein" , so der 60-Jährige. "Je schneller so ein Erfolgserlebnis kommt, um so hilfreicher ist es natürlich."

Zwar hat Bochum unter Hecking erst zwei Spiel absolviert, aber sowohl beim 1:1 im eigenen Stadion gegen Double-Sieger Leverkusen als auch bei der 0:2-Niederlage beim Vizemeister in Stuttgart zeigte sein Team ein anderes Gesicht, als zuvor. Nun wird es Zeit, dass das Schlusslicht endlich anfängt, auch dreifach zu punkten.