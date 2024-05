Umbruch in Bochum - Stöger und Asano verlassen den VfL

Die drei besten Saison-Torschützen Kevin Stöger, Keven Schlotterbeck und Takuma Asano werden sich nach Auslauf ihrer Verträge zu anderen Clubs orientieren. Im Fall von Schlotterbeck (zuletzt vom SC Freiburg ausgeliehen) hofft der VfL auf eine erneute Leihe oder einen Transfer. "Über eine Rückkehr an die Castroper Straße – wann auch immer – freuen sich in Bochum viele", hieß es in einer Mitteilung.

Der Österreicher Stöger, der 2022 sein zweites Engagement beim VfL begonnen hatte und es in der abgelaufenen Saison auf acht Tore und 13 Vorlagen brachte, ist bei mehreren Ligakonkurrenten im Gespräch, unter anderem bei Union Berlin und Borussia Mönchengladbach. Asano, bei der WM 2022 in Katar für Japan mit dem entscheidenden Tor im Vorrundenduell der Deutschland-Schreck, verlässt Bochum nach drei Jahren.