Viktoria geht mit Krankheitssorgen ins Spitzenspiel

Grippewelle und Ausfall El Malas als Schwächung

Doch ausgerechnet am Karnevalswochenende erscheint die Suche nach einer Startelf für Janßen ungefähr so einfach, wie das Ergattern eines Platzes in der ersten Reihe als Zuschauer beim Rosenmontagszug in Köln. Denn eine Grippewelle beschäftigte die Viktoria in dieser Woche. "Wir müssen abwarten, wer tatsächlich ausfällt" , erklärte der Coach.

Ganz sicher wird jemand fehlen, der in der 3. Liga bisher so viel Spaß gemacht hat: Said El Mala. Das vom 1. FC Köln ausgeliehene 18-jährige Toptalent ist der zweitbeste Scorer der Kölner und war schon an 13 Treffern beteiligt. Einzig Stümer Serhat-Semih Güler weist mit 13 Toren und einer Vorlage eine etwas bessere Bilanz auf.

Video starten, abbrechen mit Escape Viktoria siegt nach Rückstand gegen Aachen Sport. . 04:54 Min. . Verfügbar bis 15.02.2026. WDR.

Saarbrücken mit bester Liga-Defensive

Vor allem in der noch gar nicht so alten Rückrunde drehte El Mala mit bisher sechs Scorerpunkten auf. "Untersuchungen haben ergeben, dass Said uns leider einige Wochen fehlen wird" , spezifizierte Janßen und ergänzte: "Das ist natürlich schon ein Ausfall, der uns wehtut, aber wie schon in der ganzen Saison werden wir den kompensieren."

Wer auch immer El Mala ersetzen wird: Er hat keine einfache Aufgabe vor sich, denn Saarbrücken stellt mit 26 Gegentoren die beste Defensive der Liga. "Man hat das Gefühl, dass es ein verschworener Haufen ist" , blickte Janßen auf den Gegner und warnte nicht nur vor der starken Abwehr. In drei von sechs Duellen der Rückrunde habe das Team aus dem Saarland vier oder mehr Treffer erzielt.

Entscheidende Phase der Saison beginnt

Das Spiel gegen Saabrücken bildet den Beginn der entscheidenden Phase der Spielzeit. Will Viktoria nochmal um den Aufstieg mitspielen, wäre eine Niederlage ein herber Rückschlag. Nach Saarbrücken folgt in Aue eine schwierige Auswärtspartie, ehe mit Rot-Weiss Essen zwar ein Team aus dem unteren Tabellendrittel am Höhenberg gastiert - aber mit einer guten Form. Aktuell hat Essen einen Lauf von fünf ungeschlagenen Partien in Serie, vier davon endeten mit Sieg für RWE.

