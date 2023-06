Außerdem empfängt Bayer 04 Leverkusen RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum müssen derweil auswärts antreten. Die "Fohlen" sind in Augsburg gefordert, während Bochum zum VfB Stuttgart reist.

"Kleines Revierderby" am 2. Spieltag

Schon am 2. Spieltag kommt es zum "kleinen Revierderby" zwischen Bochum und Dortmund. Das Hinspiel gegen Bayern München, den großen Rivalen im Titelkampf, steigt am 10. Spieltag im Dortmunder Stadion.

Gladbachs neuer Trainer früh gegen alten Arbeitgeber

Für Borussia Mönchengladbach haben es die ersten drei Heimspiele in sich. Am 2. Spieltag trifft Gladbachs neuer Coach Gerardo Seoane auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Leverkusen, eine Woche später kommt der FC Bayern an den Niederrhein und im dritten Heimspiel gegen Leipzig kehrt Gladbachs ehemaliger Sportdirektor Max Eberl erstmals in den Borussia-Park zurück.