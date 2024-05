Bayer Leverkusen im EL-Finale in Dublin: Was Fans wissen müssen

Flüge nach Dublin aus vielen Städten

Wer einmal Tickets hat oder das Finale ganz ohne Ticket trotzdem in Irlands Hauptstat miterleben möchte, hat verschiedene Möglichkeiten dorthin zu gelangen. Die einfachste Option ist per Flugreise. Direktverbindungen gibt es in Deutschland u.a. vom nahegelegenen Düsseldorf, aber auch von Frankfurt, Hamburg, Berlin oder München.

Allerdings sind in den Tagen rund um das Finale schon viele Flüge von Düsseldorf aus ausgebucht. Einige Bayer-Fans werden deshalb kreativ und nehmen Umwege oder Zwischenstopps in Kauf. Auch der Abflug von nahegelegenen ausländischen Flughäfen wie Brüssel oder Amsterdam kommt für einige Reisende in Frage.

Andere Option: per Auto durch England

Wer sich mit dem Auto auf den Weg macht, muss den Umweg über Großbritannien nehmen. Von Leverkusen führt der Weg entweder mit AutoShuttle durch den Eurotunnel oder über eine der zahlreichen Fähren zwischen dem europäischen Festland und der britischen Insel.

Dabei ist zu bachten, dass Großbritannien nicht mehr zur EU gehört und somit ein Reisepass benötigt wird. Der Personalausweis reicht im Gegensatz zu einer direkten Flugreise ins EU-Land Irland nicht aus. In England bietet sich dann die Fähre zwischen Liverpool und Dublin an. Sie verkehrt 17-mal am Tag und bringt Fans direkt in die irische Hauptstadt.

Hotelpreise zum Finale teuer

Wer noch kein Hotel gebucht hat, sollte sich beeilen. Die Preise für Hotelzimmer in Irlands Hauptstadt sind aufgrund des Endspiels kräftig gesteigen. Zwei Tage vor dem Finale liegen die Preise für ein Einzelzimmer bei den meisten Hotels zwischen 200-300 Euro für die Nacht des Endspiels.

Public Viewing für die Daheimgebliebenen

Für alle Anhänger der Werkself, die nicht den Weg nach Irland antreten können oder wollen, hat der Klub ein großes Public Viewing organisiert. Im Neuland-Park wird die Partie kostenlos auf einer großen Leinwand übertragen. Die Fläche bietet Platz für bis zu 7.000 Zuschauer. Einlass ist ab 19 Uhr, Anpfiff der Partie um 21 Uhr. Es stehen verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Stadt Leverkusen ruft dazu auf, "möglichst mit dem Rad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen". Parkplätze stehen nur in einiger Entfernung zur Verfügung. Dazu hat die Stadtmarketing-Gesellschaft eine Liste von Gaststätten zusammengestellt, die das Spiel live zeigen.

Endspiel auch auf sportschau.de und WDR 2

Wer sich weder zum Public Viewing noch zum Finale nach Dublin aufmachen möchte, kann das Finale auf sportschau.de im Liveticker oder in der Radio-Vollreportage erleben. Außerdem bietet WDR 2 eine Sondersendung zum Endspiel der Europa League an.