Leverkusen vor der Pause klar besser

Die Anfangsphase gehörte den Gästinnen, die offensichtlich motiviert waren, die Pokal-Niederlage gegen Werder Bremen unter der Woche vergessen zu machen. Cornelia Kramer verpasste einen freien Kopfball aus kurzer Distanz knapp (4.). Estrella Merino Gonzalez schloss nach schöner Einzelaktion mit einem Schuss in die Arme von TSG-Torhüterin Laura Dick ab (6.). Nach der ersten Leverkusener Druckphase kamem die Gastgeberinnen besser ins Spiel, ohne jedoch selbst gefährlich zu werden. Stattdessen spielte auf der anderen Seite Kramer einen scharfen Ball vor das Hoffenheimer Tor, den Kristin Kögel nur knapp verpasste (17.).

Auch bei Standards war Leverkusen gefährlich. Selina Ostermeier köpfte eine Leverkusener Ecke neben das Tor (19.). Nachdem einige Zeit wenig in beiden Strafräumen passiert war, brachte Kehrer erstmals den Ball im Hoffenheimer Tor unter, stand aber zuvor im Abseits (33.). Auf der anderen Seite tauchte Julia Hickelsberger plötzlich vor Friederike Repohl auf, die Schlussfrau der Werkself gewann das Duell aber (34.). In der Schlussphase der ersten Hälfte war die Partie ausgeglichen und es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Bayer vergibt beste Chancen, Hoffenheim nutzt Abwehrfehler

Die erste Gelegenheit nach dem Seitenwechsel gehörte Leverkusens Karolina Vilhjalmsdottir, deren Schuss von Dick noch über die Latte gelenkt wurde (47.). Die Isländerin kam auch in der 56. Minute zum Abschluss, konnte Dick aber erneut nicht bezwingen. Als alles auf die überfällige Leverkusener Führung hindeutete, traf die TSG dank eines Patzers der Bayer-Abwehr. Lulla Turanyi spielte einen Fehlpass in die Füße von Melissa Kössler, die Cerci bediente. Die eingewechselte Angreiferin verwandelte frei vor Repohl sicher zur Führung (59.).

Bayer drückte in der Folgezeit auf den Ausgleichstreffer und hatte Pech, als ein Schuss von Sofie Zdebel an den Pfosten klatschte (65.). Auch Kramer war in der 67. Minute nahe am 1:1, eine Glanzparade von Dick verhinderte den Treffer jedoch. Sekunden später hatte auch Turanyi eine gute Chance, ihr Schuss wurde aber auf der Linie geklärt (68.). Ein Abschluss von Janou Levels ging knapp drüber (71.).

Bayer hielt den Druck hoch und kam durch einen Kopfball von Turanyi wieder zu Torgefahr, aber keinem Tor (81.). In den Schlussminuten kam Hoffenheim häufiger zu Entlastungsangriffen und hielt Bayer so erfolgreich vom eigenen Strafraum fern. In der Nachspielzeit landete eine Flanke der eingewechselten Synne Skinnes Hansen auf der Latte des Hoffenheimer Kastens (90.+1). Auch Delice Boboy vergab kurz vor Schluss noch eine Chance (90.+5).