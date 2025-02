Die Kölnerinnen indes suchten ihr Heil in einer geordneten Defensive. Das gelang gut, und so ging es mit einem gerechten 0:0 in die Pause.

Wesentlich lebendigere Partie nach dem Wechsel

Nach dem Pausentee änderte sich das Bild. Nach 52 Minuten fast die Führung für die Breisgauerinnen, doch Cora Zicai visierte mit einem Schuss aus 16 Metern nur die Latte an. Sieben Minuten zielte sie genauer: Ein Kopfball aus 13 Metern ins rechte untere Eck sorgte für das 1:0.

Auch die Kölnerinnen bemühten sich nun mehr um ihre Offensive. Doch häufig fehlte die Präzision, so dass selten Alarm im Freiburger Strafraum herrschte. Der SC ruhte sich nicht auf der Führung aus und spielte auf den zweiten Treffer.

Schneider mit der Entscheidung

Der fiel dann nach 75 Minuten, als Maj Schneider den Ball im Kölner Tor unterbrachte. Julia Stierli war zuvor aus kurzer Distanz zum Schuss gekommen, den Torfrau Aurora Mikalsen zwar parieren konnte, aber beim Nachschuss von Schneider machtlos war.

Köln versuchte alles, um zum Anschlusstreffer zu kommen, doch am Ende stand ein verdienter Heimsieg für die Elf aus dem Breisgau.