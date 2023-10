"Man muss es so klar sagen: Wir waren nicht in der Lage, einer so gut aufspielenden Mannschaft Paroli zu bieten" , zog Baumgart Bilanz. Er machte aber am Sportschau-Mikrofon seinen Spielern keinen Vorwurf und lobte ihren Einsatz: "Die Jungs kämpfen und ackern."

Baumgart unterstrich, Leverkusen sei auch nicht der Maßstab für sein Team: "Der Gegner hat 50 Millionen eingesetzt im Sommer und wir nicht. Das ist der große Vorteil, wenn du eine große Schatulle hast." Wobei zur Wahrheit gehört, dass Leverkusen kein großes Transferminus vorweist, zum Beispiel gab es für Moussa Diaby (Aston Villa) eine üppige Ablösezahlung von 55 Millionen Euro.