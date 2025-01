Schiedsrichter Stegemann pfeift doch nicht in Dortmund

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Demnach ist Stegemann fällt Stegemann mit einem grippalen Infekt aus. Für ihn wird nun Tobias Stieler die Partie des BVB gegen Meister Bayer 04 Leverkusen am Freitagabend (10.01.2025, 20.30 Uhr) leiten.

Auch der vierte Offizielle Frank Willenborg fällt krankheitsbedingt aus und wird durch Florian Badstübner ersetzt.

Morddrohungen nach Fehlentscheidung

Die Ansetzung Stegemanns hatte vor der Partie für Aufsehen gesorgt, denn der 40-Jährige hatte seit fast zwei Jahren kein Spiel des BVB mehr geleitet. Beim Spiel der Dortmunder beim VfL Bochum im April 2023 hatte Stegemann nach einem Foul an Stürmer Karim Adeyemi einen Elfmeter verweigert, was der DFB und auch Stegemann selbst später als Fehler einräumten. Der BVB steckte zu dem Zeitpunkt mitten im Meisterkampf, das Spiel in Bochum endete 1:1. Meister wurde der FC Bayern.