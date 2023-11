FC-Trainer Baumgart greift gegen die Bayern nach dem Strohhalm

Es ist geradezu erstaunlich, wie unbeeindruckt sich Steffen Baumgart in diesen Tagen gibt. Seine Mannschaft belegt den 17. Tabellenplatz, liegt weit hinter den (eigenen) Erwartungen zurück. Die Krise ist nach elf Spieltagen für den 1.FC Köln greifbar und nicht mehr zu leugnen. Der Trainer der Geißböcke bleibt allerdings beharrlich.

"Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie mutig ist. Unabhängig davon, welcher Name auf uns zukommt" , sagte Baumgart am Mittwoch (22.11.2023) und damit zwei Tage vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München. Am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im Audiostream und im Live-Ticker) ist der deutsche Rekordmeister zu Gast am Rhein.

Baumgart bleibt bei seinem Stil

Über die Favoritenrolle gibt es objektiv betrachtet keine zwei Meinungen, das würde wohl auch der FC-Trainer nicht bestreiten. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist schließlich Tabellenzweiter und will mit einem Sieg den derzeitigen Ligaprimus Bayer 04 Leverkusen unter Druck setzen. Dennoch: "Wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen. Gegen den FC Bayern bin ich immer zuversichtlich, Punkte zu holen ", so der Kölner Fußballlehrer. Diesen Optimismus werde er auch nicht verlieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Steffen Baumgart - "Erwarte von meiner Mannschaft, dass sie mutig ist" WDR. . 00:44 Min. . Verfügbar bis 22.11.2024. WDR.

Baumgart weicht nicht ab von seiner Herangehensweise, ist nach wie vor davon überzeugt, mit seiner Spielweise auch einen scheinbar übermächtigen Gegner wie die Münchner (9 Siege, 2 Remis) in die Knie zwingen zu können. "Es geht über Mentalität und Laufbereitschaft, um überhaupt gegen so eine Mannschaft was mitnehmen zu können" , so Baumgart.

Die Bayern zu Fehlern zwingen