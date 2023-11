Die Videos von seinen Zuckerpässen im Training kennt Xabi Alonso natürlich. "Er hat es immer noch drauf" oder "Der Zauberfuß" lauten die Überschriften, die den Coach von Bayer Leverkusen zum Lächeln bringen. "Ich sollte es wohl nicht sagen - aber ja, ich vermisse das Spielen. Trainieren ist nicht dasselbe, Spielen ist viel besser" , sagte der ehemalige Mittelfeldstar von Real Madrid, Bayern München und des FC Liverpool in einem seiner seltenen Interviews.

Alonso ist eher wortkarg, nun aber sprach er ausführlich mit der Nachrichtenagentur AFP und weiteren Medien. Schließlich ist seine Erfolgsgeschichte auch international längst auf Interesse gestoßen. 31 von 33 möglichen Punkten in der Bundesliga, Platz eins vor den Bayern - das im Ausland wegen der vielen verpassten Titel auch als "Neverkusen" bekannte Leverkusen hat wieder einen klangvollen Namen.

Meisterschaft? - "Wir schauen im April"

Natürlich wurde Alonso auch nach den Titelchancen gefragt. "Wenn wir im April immer noch an der Spitze stehen, werden wir schauen, was möglich ist, aber im Moment ist es noch zu früh" , sagte er. Und überhaupt gelte ganz generell: "Die Herausforderung ist für uns nicht Bayern" , sagte er, "es geht darum, zu was wir in der Lage sind, und ob wir es verdienen, da zu stehen, wo wir im Augenblick stehen."