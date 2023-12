1. FC Köln am Abgrund - Versagen auf allen Ebenen

Ratlos ist ein passendes Wort für den 1. FC Köln dieser Tage. Denn der Klub wirkt nach der Niederlage gegen Union Berlin am Mittwoch (20.12.2023) genau so. Diagnose: Systemabsurz auf allen Ebenen. Das betrifft dabei nicht nur den Trainer Steffen Baumgart, der "alles in Frage" stellen möchte - wohl auch sich selbst.

Spielsystem Baumgarts nicht erfolgreich

Baumgarts Worte nach der Union-Niederlage lassen einen Tag später immer noch aufhorchen: "Wir müssen die Diskussionen führen, bevor wir Antworten erhalten." Das klingt nicht nach jemandem, der total überzeugt ist von sich und von seinem Fortbestand als Verantwortlicher an der Seitenlinie. Sondern eher nach Abschied, ob freiwillig oder unfreiwillig. Es gehe nur um den Klub, betonte der Trainer des FC zuletzt erstaunlich oft.

Doch ist der Trainer der alleinige Schuldträger? Eher nicht. Sicherlich kann man ihm vorwerfen, dass sein Spielsystem mit hohem Anlaufen und vielen Flanken derzeit nicht funktioniert. Auch, dass er dem durchaus talentierten Nachwuchs zu wenig Chancen gibt.

Leistungsträger mit schwacher Hinrunde

Jedoch muss man konstatieren: Dass die Kölner weit unten in Abstiegsgefahr sind, liegt ebenso an anderen Protagonisten. Nur zehn Treffer erzielte Köln, die Offensive ist die vielleicht größte Baustelle. Verletzungen wie bei Mark Uth, Florian Dietz oder Jan Thielmann schwächten die Kölner Offensive vor allem in der Breite.

Zudem sind Führunsspieler außer Form: Bestes Beispiel dafür ist Kapitän Florian Kainz - vergangene Saison noch Topscorer der Kölner. Er fand sich die letzten zwei Spiele nicht einmal in der Startelf wieder. Dejan Ljubicic ist kaum wiederzuerkennen nach seiner starken letzten Saison.