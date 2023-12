"Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, das über viele Emotionen, über viel Laufarbeit und über viele kleine Aktionen entschieden wird" , sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Freitag. "Es wird ein intensives Spiel."

1. FC Köln erst mit zehn Saisontreffern

Neun Punkte haben die Kölner in dieser Saison in 13 Spielen erst gesammelt. Vor allem in der Offensive drückt der Schuh. Zehn Tore hat der FC in dieser Saison erst erzielt, so wenige wie kein anderes Team in der Liga.