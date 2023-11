Fall Potocnik: Köln stellt Strafanzeige gegen Ljubljana

"Versuchter Betrug"

Im September fand die mündliche Verhandlung in Lausanne statt. Nach Darstellung der Kölner haben sich dabei die durch Ljubljana benannten Zeugen "in Widersprüche verwickelt" und " in Teilen den schriftsätzlich vorgebrachten Tatsachenvortrag selbst widerlegt" .

Auf "Grundlage falschen Tatsachenvortrags" versuche Olimpija Ljubljana, "eine ungerechtfertigte Schadenersatzhöhe zugesprochen zu bekommen" . Die Strafanzeige sei daher "wegen eines möglichen versuchten Betrugs zum Nachteil des 1. FC Köln" bereits kurz nach der Anhörung gestellt worden.

Rechtsexperten auf Kölner Seite

Der FC sieht seine Position nach dem CAS-Hearing gestärkt. Unter anderem habe der ehemalige Präsident von Olimpija Ljubljana den von den Kölnern vorgetragenen Sachverhalt bestätigt, Potocnik habe seinen Vertrag demnach "nicht gebrochen, sondern rechtswirksam gekündigt" .

Mündliche Zusagen, die der Spieler in Ljubljana erhalten habe, seien bindend gewesen, dies bestätigten nach Kölner Angaben Rechtsexperten aus der Schweiz und aus Slowenien. Wann der CAS eine Entscheidung treffen wird, ist weiterhin unklar.

Quelle: sid